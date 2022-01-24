У МЗС розповіли, які країни планують евакуювати свої посольства з України

Німеччина стала четвертою країною, яка вирішила евакуювати з України частину персоналу свого посольства та їхніх родичів.

Крім ФРН, такі наміри також висловили Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Австралія, повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.

За даними зовнішньополітичного відомства, інші держави, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та диппредставництва інших міжнародних та регіональних організацій на цьому етапі таких планів не мають, оскільки не бачать достатніх причин для цього.

У МЗС наголосили, що цінують таку позицію, особливо від країн, чиї посольства перебувають у регіонах України, які межують із Російською Федерацією.

– Висловлюємо подяку нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це справжній прояв солідарності з Україною, – заявили в міністерстві.

Зовнішньополітичне відомство також закликало уникати кроків, які можуть бути використані для посилення напруги в українському суспільстві, а також для дестабілізації економічної та фінансової ситуації нашої країни.

На сьогоднішній день на території України знаходиться 129 посольств та консульських установ іноземних держав та міжнародних організацій.