Президент України Володимир Зеленський сьогодні скликає засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це поінформували в пресслужбі РНБО.

Засідання відбудеться в понеділок, 24 січня, о 17.00 у приміщенні Офісу президента на вулиці Банковій.

До розгляду запланована низка питань:

• заходи із забезпечення нацбезпеки України від внутрішніх та зовнішніх загроз;

• поточний стан справ в економіці нашої країни;

• стан справ в енергетиці;

• протидія пандемії коронавірусу тощо.

Після засідання відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Востаннє засідання РНБО відбулося 30 грудня 2021 року. На ньому, зокрема, були підтримані санкції проти компаній, які будували Керченський міст, що з’єднав незаконно окупований Крим із територією Росії.

За підсумками того засідання секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні поки що немає обставин для запровадження воєнного стану. Крім того, він прокоментував постачання озброєння Збройним силам України.