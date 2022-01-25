Депутати Верховної Ради евакуювалися із будівлі парламенту

У вівторок, 25 січня, народні депутати Верховної Ради вийшли через підземний хід із будівлі парламенту, у кулуарах залишилися лише журналісти та охорона.

Про це повідомляє джерело Фактів ICTV.

За його даними, це звичайна ситуація під час сутичок під Верховною Радою.

Він спростував дані, опубліковані деякими українськими ЗМІ про те, що нардепів “евакуювали” – депутати пішли самі, як і завжди, коли біля будівлі українського парламенту відбуваються мітинги зі зіткненнями.

Також він повідомив, що, як і зазвичай у таких випадках, головні входи до Верховної Ради перекрили.

Нагадаємо, 25 січня мітингувальники на акції SaveФОП влаштували зіткнення з правоохоронцями під будівлею Верховної Ради.

Учасники акції знесли обмежувальний паркан та намагалися штурмувати будівлю парламенту.

Сили поліції та Нацгвардії, які з самого ранку стежили за правопорядком на мітингу, намагалися стримати натовп.

Нацполіція Києва повідомила, що затримано двох людей, яких звинувачують у провокаціях конфлікту в натовпі, а також у тому, що вони не реагували на вимоги припинити незаконні дії та поводилися агресивно.

На них склали адмінпротоколи за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.