25 січня народні депутати повертаються до роботи у режимі пленарних засідань після тривалого відпочинку.

Так, у першому читанні народні депутати розглянуть законопроєкт №5337 про внесення змін до закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У повторному першому читанні, якщо встигнуть, планують також розглянути три законопроєкти про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№2683, 2683-2, 2683-3).

Є на порядку денному і два документи, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону вартістю до €150. Це законопроєкти №4278 (щодо оподаткування товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях) і №4279 (щодо оподаткування митними платежами товарів, що пересилаються у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування).

Крім того, у другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкт №6084 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (про підробку Covid-сертифікатів).

Також у першому читанні планують розглянути проєкт закону №6129 про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки.

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення винесено кілька законодавчих ініціатив щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.