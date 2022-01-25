Рада звернулася до міжнародних партнерів щодо неприйнятності військового шантажу з боку РФ

Парламент ухвалив постанову про звернення Верховної Ради до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей щодо неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації.

Відповідну постанову №6543 підтримали 282 народних депутати.

У документі парламент закликає міжнародні організації застосувати всі можливі дипломатичні засоби, щоб сприяти деескалації ситуації, відведенню російських військ від кордонів України, а також повній відмові Російської Федерації від своїх агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу.

Також парламентарі просять не допустити з боку Росії продовження шантажу та погроз повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на гарантії нерозширення НАТО та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

Крім того, у зверненні Верховна Рада закликає міжнародних партнерів сприяти зміцненню обороноздатності України, розбудові її Збройних сил відповідно до стандартів НАТО.

Народні депутати просять підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи та визначити конкретні часові рамки подальшої інтеграції нашої держави до НАТО.