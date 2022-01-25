США готові надати Україні ще більше зброї у випадку вторгнення РФ

Сполучені Штати Америки нададуть Україні необхідну кількість оборонного озброєння у випадку, якщо Російська Федерація піде на ескалацію конфлікту.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на брифінгу в Києві.

– Якщо Володимир Путін піде на цей нерозважливий крок, ми надамо додаткову оборонну допомогу. Ще більше, вже надіслали. Такі постачання, як сьогодні, триватимуть і надалі. Цього року США вже надіслали оборонної зброї більше, ніж будь-коли, – заявила Квін.

Дипломат наголосила, що Вашингтон віддає пріоритет дипломатичному шляху вирішення конфлікту.

За її словами, Штати постійно спілкується з Києвом та союзниками з Північноатлантичного альянсу, щоб домогтися деескалації ситуації шляхом переговорів.

Нагадаємо, у вівторок, 25 січня, до Києва прибула третя партія летальної зброї зі США, яка призначена для допомоги Збройним силам України у відображенні потенційної агресії з боку РФ.

Зокрема, українській стороні було передано зброю, боєприпаси та військово-технічне обладнання.

Вантаж був відправлений у рамках пакету на суму $200 млн.