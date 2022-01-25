Україна не прийме компромісів для умиротворення Росії – Кулеба

Офіційний Київ не дозволить нікому нав’язувати будь-які поступки в рамках зусиль щодо деескалації загрози вторгнення Росії.

Про це в одному з інтерв’ю заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Україна не піде на жодні компроміси, спрямовані на умиротворення президента Росії Володимира Путіна, на тлі побоювань російського вторгнення.

– Якщо хтось піде на поступки щодо України, за спиною самої України, по-перше, ми цього не дозволимо. Ми не будемо в становищі країни, яка бере слухавку телефона, чує вказівку великої держави та виконує її, – сказав Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що Україна вже заплатила 15 тис. життів своїх громадян за право вирішувати свою долю і майбутнє.

Дмитро Кулеба додав, що не сумнівається у прихильності США до питання захисту України, попри коментарі президента США Джо Байдена, що “незначне вторгнення” російських військ може не призвести до жорсткої відповіді з боку військового альянсу НАТО.

– По-перше, президент Байден особисто прихильний до України. Він знає цю країну і не хоче, щоб Росія її зруйнувала. По-друге, ми чули це від офіційних осіб США, які відкрито виступали у ЗМІ, але також і говорили зі мною та іншими українськими офіційними особами безпосередньо по телефону, що Сполучені Штати залишаться абсолютно прихильними до того, щоб розбити Росію, якщо відбудеться будь-який тип вторгнення або втручання, – додав український міністр.

Напередодні у Генштабі Збройних сил України заявили, що поки що немає передумов для російського вторгнення. Проте українська армія готова до будь-яких сценаріїв.

26 січня відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та Росії.

Фото: МЗС України