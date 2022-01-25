Інформація про те, що Україна була змушена виконати вимогу про відкликання законопроєкту Про засади державної політики перехідного періоду перед зустріччю радників лідерів Нормандської четвірки, є неправдивою.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Хотів би з самого початку розвінчати деякі фейки, які почали з’являтися, на жаль, і в українських ЗМІ. Не знаю, хто як, а я можу сказати, що ця влада приймає вимоги тільки українського народу, – сказав Андрій Єрмак.

За його словами, основна вимога українського суспільства сьогодні – це зробити все для того, щоб запобігти ескалації.

– І над цим ми працюємо 24/7. Тому я хочу сказати офіційно, що жодних передумов щодо проведення зустрічі в Нормандському форматі не було, – запевнив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що 26 січня відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та Росії.

Проект Закону Про засади державної політики перехідного періоду віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков надсилав Венеційській комісії влітку.

У жовтні Венеційська комісія рекомендувала Україні змінити законопроект про перехідний період для Криму і Донбасу та долучити до роботи над ним жителів тимчасово окупованих територій.

Експерти відзначили, що в законопроекті Міністерства реінтеграції є багато загальних положень та застерегли Україну від створення правового вакууму через скасування існуючих актів, які стосуються Криму і Севастополя.