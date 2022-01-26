Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що акції фізичних осіб-підприємців фінансують контрабандисти.

Про це він повідомив журналістам 26 січня.

– Деякі організації, які проводять акції, зокрема перед парламентом, хочуть заробити собі дешеві політичні дивіденди, потрапити у велику політику, в парламент, і банально заробити грошенят на контрабандистах, які спонсорують усі ці акції, – заявив Данило Гетманцев.

Прізвища “контрабандистів” у відповідь на уточнювальне запитання голова комітету ВР не назвав.

Натомість він наголосив, що повністю підтримує дії правоохоронних органів під час мітингу.

– Якщо хтось хоче захопити державну будівлю з будь-яких мотивів, з будь-яких причин, і закликає до цього, то він повинен сидіти у в’язниці. Поліція повинна робити дуже рішучі дії, спрямовані на припинення будь-якого правопорушення, – сказав Данило Гетманцев.

На переконання голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, немає необхідності змінювати на вимогу протестувальників законодавство щодо обов’язкового запровадження касових апаратів, зокрема для ФОПів.

За його словами, переговори з підприємцями тривають, але багато чого для удосконалення цих питань уже було зроблено раніше.

Нагадаємо, що під Верховною Радою другий день триває акція SaveФОП. До стін парламенту прийшли кілька тисяч людей.

Як повідомляють у поліції Києва, 25 січня до управління доставили 63 учасників акції, 38 із яких є фізичними особами-підприємцями.

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Їх усіх відпустили після встановлення анкетних даних. Правову оцінку їхнім діям у поліції обіцяють дати під час розслідування.

– Учасники акції поводили себе агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських та потрапити на територію ВРУ. При цьому вони влаштували штовханину, застосовували сльозогінний газ, палили файєри та димові шашки, кидали у бік правоохоронців каміння та інші предмети, – повідомили в Нацполіції.

Зрештою 18 поліцейських дістали тілесні ушкодження, зокрема переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей.

Від швидкої допомоги надійшло три повідомлення про звернення із тілесними ушкодженнями трьох учасників акції.

За інформацією лікарів, в однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер.

Спростували правоохоронці і те, що одного учасника акції вбили й вивезли в невідомому напрямку.

Чоловік насправді втратив свідомість. Представники поліції та Національної гвардії надали йому першу медичну допомогу, після чого той разом із товаришем самостійно залишив місце проведення акції.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактами хуліганства та погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Також внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань через перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Факт мав місце увечері 25 січня на території Маріїнського парку.

Там учасники акції оточили знімальну групу центрального телеканалу, штовхали журналістку, виривали мікрофон і перешкоджали проведенню прямого ефіру.