Хакери здійснили ще одну кібератаку на український сайт

У ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua сталась кібератака.

Як повідомили у МЗС, внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів.

– Станом на 13.00 доступ до сайту відновили, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває, – повідомили у міністерстві.

Фахівці українського МЗС намагаються відновити стабільну роботу сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу.

Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року.

– Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну — креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього, – пояснили у МЗС.

Сьогодні сайт Ukraine.ua говорить сімома іноземними мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.

– Це допомагає представити сучасну Україну мільярдам людей по всьому світу, – резюмували у міністерстві.

Кібератака на урядові сайти України

Нагадаємо, що хакерська атака вразила близько 70 сайтів державних органів у ніч на 14 січня.

Постраждали сайти Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, Кабінету міністрів, Міненерго та інші.

Тоді з сайту міністерства закордонних справ України користувачів переадресовувало на сторінку з чорним тлом, де містилося повідомлення провокаційного змісту українською, російською та польською.

Фахівці, яких підняли по тривозі, тимчасово призупинили роботу низки урядових сайтів, щоб не допустити поширення атаки та локалізувати технічну проблему.

Як запевнили в Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації України, витоку персональних даних не сталося, а наповнення ресурсів не змінено.

Розслідування кібератаки здійснюють Служба безпеки України разом зі Держспецзв’язку та кіберполіцією. В СБУ повідомляли про ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами Росії.

Згодом до подібного висновку прийшли й у Мінцифри, заявивши, що всі докази вказують здійснення цієї кібератаки з боку Росії.