Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував провести в Києві засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.

Про це очільник МЗС повідомив сьогодні на брифінгу. Кулеба уточнив, що офіційно звернувся із такою пропозицією до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та країн Євросоюзу.

– Цього тижня я офіційно звернувся до всіх країн ЄС і глави європейської дипломатії Жозепа Борреля з пропозицією підтримати ініціативу мого румунського колеги і провести в Києві засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, – зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що ця ідея “вже знайшла позитивний відгук” серед партнерів України. Зараз відбувається робота з досягнення консенсусу щодо цього питання.

– Якщо це станеться, це буде перша подібна подія в історії (засідання Ради голів МЗС країн ЄС у Києві – Ред.). І вони вже над цим працюють, – додав Кулеба.

Міністр висловив сподівання, що навіть ті європейські країни, які мають з Києвом “певні дискусії”, відкладуть суперечності та зосередяться на безпеці Європи.

Варто зазначити, що 24 січня в Брюсселі відбулося засідання міністрів закордонних справ держав-членів Євросоюзу. У підсумковій заяві вони засудили триваючу агресію та погрози Москви на адресу України, а також закликали РФ до деескалації й дотримання міжнародного права.

Міністри наголосили, що поняттю “сфер впливу” немає місця у ХХІ столітті. Крім того, вони попередили, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви величезну ціну.