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Можливості, співпраця та загроза вторгнення РФ: посол Японії в Україні про відносини країн

Андрій Гетьман Юля Захарченко редакторка стрічки
Можливості, співпраця та загроза вторгнення РФ: посол Японії в Україні про відносини країн

Японія зацікавлена у розвитку двосторонніх відносин з Україною. У разі масштабного вторгнення Росії, Японія готова підтримувати Україну як союзник та партнер.

Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV. На його думку, між Україною та Японією існує великий рівень взаємної поваги та розуміння.

– Ми святкували 30-ту річницю заснування дипломатичних зв’язків, але наші відносини набагато довші. Ми багато чого досягли за три десятиріччя. У нас великий рівень взаємної поваги та взаємного розуміння. Туризм до пандемії зростав на 30% щороку – це велике досягнення.

Посол Японії в Україні наголосив, що уряд уважно стежить за ситуацією на кордонах через загрозу військового нападу РФ. Він висловив стурбованість через нарощування російської армії.

– Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні. Ми стурбовані збільшенням військової напруги. Японія вже тривалий час підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Наш прем’єр мав розмову з президентом США – два лідери віддані стримуванню російської агресії проти України. Прем’єр виступив за тісну співпрацю зі США як союзник та партнер. Японія підтримуватиме необхідні дії у разі будь-якої атаки на Україну.

Кунінорі наголосив, що Японія зацікавлена у співпраці з Україною. Він зазначив про спільні речі між двома країнами та можливості для спільного розвитку.

– Я відзначив спільні речі між нами, зокрема, красу природи. Україна та Японія цінують свою природу, землю, красу. Я побачив можливості співпраці та зусиль щодо дотримання чистого довкілля для наступних поколінь. В українців є мета – боротися за збереження природи, проти змін клімату. Ми маємо спільно співпрацювати.

Фото: Факти ICTV

Україна – друга найбільша крана в Європі з великою кількістю землі для сільського господарства, зазначив посол. Після запровадження земельної реформи, багато японських компаній почали шукати можливості для співпраці з Україною.

– В Японії почали розуміти, який великий потенціал у співпраці з Україною. Україна – друга найбільша крана в Європі з великою кількістю землі для сільського господарства. Після запровадження земельної реформи торік, багато японських компаній почали вивчати питання співпраці з українськими організаціями та фермами у сфері сільського господарства, а також про співпрацю в індустрії з виробництва продуктів.

Проте це не єдина галузь, в якій Японія має намір розвивати відносини з Україною. Йдеться про сферу IT, в якій японські компанії прагнуть знайти партнерів.

– Ще одна галузь, в якій японські компанії зацікавлені знайти партнерів – це IT. Ми розуміємо, що Україна дуже просунута в IT-інженерії. Україна випускає багато талановитих IT-інженерів та IT-працівників. Багато японських компаній почали встановлювати тут невеликі офіси та шукати партнерів.

Фото: Факти ICTV

Крім того, Японія хоче розвивати співпрацю у сфері медицини та фармацевтики. За словами посла, декілька японських компаній вже почали працювати в Україні.

– Також ми зацікавлені у співпраці у медицині та фармацевтиці. Кілька японських компаній вже почали працювати в Україні. Торгівля та інвестиції мають великий потенціал. Тисячі японських компаній працюють в європейській юрисдикції та вони можуть стати партнерами українців. Не варто забувати, що Японія теж може бути чудовим бізнес-партнером.

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