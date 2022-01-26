На черговому пленарному засіданні Верховної Ради в середу, 26 січня, народні депутати планують розглянути низку законопроєктів: зокрема про електронний квиток та розмір аліментів.

Засідання парламенту, як завжди, розпочнеться о 10.00. А трансляцію можна буде переглянути онлайн на сайті Факти ICTV.

Першим у порядку денному стоїть урядовий законопроєкт № 5705 (та альтернативний № 5705-1) про впровадження електронних квитків у міському транспорті (автобусі, трамваї, тролейбусі). Ці документи нардепи розглянуть у першому читанні.

Рада також може ухвалити в першому читанні проєкти законів: про сприяння формуванню відповідального батьківства (№ 3667) та про діяльність Національної лабораторії антидопінгового контролю (№ 5640).

Водночас до другого читання запропоновано законопроєкти: про збільшення мінімального розміру аліментів на дитину, які стягуються з інших членів сім’ї та родичів (№ 3881); про захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України (№ 6104); про антидопінгову діяльність у спорті (№ 5099) та інші.

Народним обранцям пропонують ратифікувати низку угод з іншими державами.

Крім того, в порядку денному сьогоднішнього засідання є питання про перейменування населених пунктів у чотирьох областях України.