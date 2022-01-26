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Факти / Україна / Політика

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 27 січня

Валентина Летяк редакторка стрічки
Верховна Рада

Пленарне засідання Верховної Ради у четвер, 27 січня, розпочнеться традиційно о 10.00. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Сьогодні народні обранці мають розглянути пакет законопроєктів, ініційованих президентом Володимиром Зеленським, щодо створення Фонду майбутніх поколінь та запровадження економічного паспорту українця.

Це персональний рахунок дитини, на якому будуть накопичуватися гроші від сплати податків за використання надр.

Накопичені гроші вони зможуть використати після досягнення повноліття. Їх можна буде витратити на здобуття освіти в Україні або на купівлю власного житла.

У другому читанні парламент має схвалити зміни до деяких законодавчих актів щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву, до пенсійного законодавства, а також до закону Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб.

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Фото: Depositphotos

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