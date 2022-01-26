Президент Росії Володимир Путін хоче отримати від західних країн конфіденційні зобов’язання, що Україна не стане членом НАТО.

Про це заявив в одному з інтерв’ю колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

– Путін не вірить у наше членство в НАТО. Він зараз веде переговори з європейськими країнами, щоб отримати негласно, конфіденційно їхні зобов’язання не голосувати за подальший прогрес на нашому шляху до НАТО, – наголосив він.

За словами Клімкіна, Москву дратує навіть надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, оскільки це ще більше зближує нашу державу з Альянсом.

– Сьогодні Москва веде переговори з майже всіма європейськими країнами, щоб заблокувати цей процес. Тому їй не потрібні ніякі гарантії. Вона ні в які гарантії не вірить. Вона прекрасно розуміє, що ця справа не про гарантії, а знову ж таки про встановлення зовсім іншої системи, – пояснив Клімкін.

Він уточнив, що президент РФ Володимир Путін прагне перезавантажити світову систему та розділити її на сфери домінування.

Колишній очільник МЗС висловив переконання, що під час переговорів з Росією Україну ніхто “не буде здавати” в критичних питаннях. При цьому Клімкін допускає, що деякі ініціативи в рамках НАТО можуть поставити на паузу (наприклад, просування до надання Україні ПДЧ – плану дій щодо членства, до розміщення інфраструктури Альянсу в Україні, розширення тренувальних можливостей, розширення обміну інформацією тощо).

Клімкін також зазначив, що Москва може розмістити наступальні війська і ракети на території Білорусі, якщо Захід не піде на поступки.

– Вони (Росія, – Ред.) будуть реагувати. І реальна реакція – це не Венесуела й Куба та розміщення там російських ракет, цього ніколи не буде. А ось розміщення повноцінного контингенту російських військ у Білорусі, включно з наступальним озброєнням та гіперзвуковими ракетами, дійсно розглядається. Це частина відповіді, яку Путін завуальовано назвав “військово-технічна відповідь”, – розповів Клімкін.

Джерело: Європейська правда