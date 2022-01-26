Міністерство закордонних справ підтримало рішення більшості іноземних країн продовжувати роботу посольств у звичайному режимі. Напередодні США, Велика Британія, Австралія, Німеччина та інші держави оголосили про евакуацію своїх дипломатів з України.

У МЗС вважають правильним рішення не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, зокрема, не здійснювати евакуацію членів родин та співробітників.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що США, Велика Британія, Австралія, Німеччина та інші країни, які евакуюють дипломатів, ухвалили передчасне рішення.

Водночас уряд України продовжує тісну взаємодію з партнерами та союзниками для оцінювання подальших ризиків можливого масштабного нападу Росії.

– Впевнені, що нинішні виклики можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій, – вважають у МЗС.

У МЗС України закликали іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство.

Евакуація дипломатів з України

На тлі ймовірного нападу Російської Федерації чотири країни ухвалили рішення про евакуацію іноземних дипломатів з України. Серед них – США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

Дмитро Кулеба дотримується думки, що країни ухвалили передчасне рішення. Україна продовжує стежити за ситуацією на кордонах. Європа та інші країни світу закликають РФ припинити агресію проти України.