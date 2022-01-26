Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що дії Німеччини щодо України викликають замішання та розчарування.

Про це мер Києва сказав у ефірі німецького телеканалу RTL.

– Ми безперечно не хочемо війни — це найгірше, що може статися… Наша мета — стати частиною європейської сім’ї. Ми боремося за це, але наші плани не укладаються у межі наших східних сусідів, — сказав Віталій Кличко.

За його словами, Україні зараз дуже потрібне оборонне озброєння, і коли уряд Німеччини блокує постачання з Естонії до України — у Києві цього не розуміють.

Кличко заявив, що хотів би бачити підтримку з боку Німеччини.

– Нам потрібна підтримка друзів. Рішення про Північний потік — 2, рішення про непоставки зброї просто звучить недружньо стосовно України. Коли ми говоримо про дружбу, ми говоримо про підтримку і наші спільні цілі та цінності, — сказав він.

У грудні видання Bild написало, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО.

Джерело: телеканал RTL

Фото: Віталій Кличко