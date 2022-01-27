У четвер, 27 січня, пленарне засідання Верховної Ради традиційно розпочнеться о 10.00. Головний законопроєкт, який мають розглянути народні депутати, якщо проголосують за його внесення до порядку денного – про економічний паспорт українця (№6394).

Цей документ президентом визначено як невідкладний. Парламент також має розглянути ще три законопроєкти, які пов’язані з ним:

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта (№6395);

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь (№6396);

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь (№6397).

Окрім того, Рада у другому читанні має внести зміни до Бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (№5719).

На повторний розгляд парламенту з пропозиціями президента винесено закон Про адміністративну процедуру (№3475).

Серед важливих питань другого читання: