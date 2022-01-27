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Факти / Україна / Політика

Економічний паспорт та національний спротив: порядок денний Ради 27 січня

Валентина Летяк редакторка стрічки
Верховна Рада

У четвер, 27 січня, пленарне засідання Верховної Ради традиційно розпочнеться о 10.00. Головний законопроєкт, який мають розглянути народні депутати, якщо проголосують за його внесення до порядку денного – про економічний паспорт українця (№6394).

Цей документ президентом визначено як невідкладний. Парламент також має розглянути ще три законопроєкти, які пов’язані з ним:

  • про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта (№6395);
  • про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь (№6396);
  • про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь (№6397).

Окрім того, Рада у другому читанні має внести зміни до Бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (№5719).

На повторний розгляд парламенту з пропозиціями президента винесено закон Про адміністративну процедуру (№3475).

Серед важливих питань другого читання:

  • зміни до деяких законодавчих актів щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (№6302);
  • про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення пенсійного законодавства (№4668);
  • зміни до закону Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб (№4487);
  • зміни до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (№5420).
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