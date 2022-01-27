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Пріоритет – тиша на Донбасі: Зеленський про переговори у нормандському форматі

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає результати зустрічі радників лідерів нормандського формату 26 січня у Парижі позитивними та конструктивними.

– Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки, – сказав він.

Під час переговорів у Парижі радники лідерів нормандської четвірки обговорили розбіжності у трактуванні Мінських угод та дійшли згоди, що від них не може залежати дотримання режиму припинення вогню.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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