Уряд Данії надасть Україні 73 млн євро технічної допомоги в рамках програми DANEP – для підтримки забезпечення фінансової та економічної стабільності нашої країни. Про це повідомляє МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі із прем’єром Данії Метте Фредеріксен подякував за рішення данського уряду про надання 22 млн євро для сектору безпеки України на 2022-2025 роки.

У рамках технічної допомоги Програми європейського сусідства Данії (DANEP) на 2022-2026 роки країна виділить 73 млн євро на втілення проєктів в Україні.

Крім того, Кулеба і Фредеріксен обговорили можливе будівництво данськими компаніями на базі української інфраструктури суден багатоцільового призначення, зокрема для потреб Держприкордонслужби та рятувальників.

Фото: МЗС України