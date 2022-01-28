Міністерство закордонних справ України назвало надуманими та заполітизованими твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

– Навпаки, в нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот. Жодних загроз для їхньої національної самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічне і національне розмаїття українського суспільства, – йдеться у коментарі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадують, що українська влада демонструє максимальну відкритість у питанні національних спільнот. У лютому 2021 року було створено спільну з Угорщиною робочу групу з питань освіти.

– Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії, – йдеться у заяві МЗС.

Причиною такої реакції українського МЗС стала заява угорського міністра в інтерв’ю виданню Magyar Nemzet.

Петер Сіярто нагадав, що раніше президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єром Віктором Орбаном дуже позитивно змалював двосторонні відносини між країнами, а потім вніс до Верховної Ради законопроєкт, який говорить, що подвійне громадянство не дає права на державну посаду.

– Це означає, що він хоче майже повністю виключити угорців із участі у громадському житті через приналежність до національної меншини, – сказав Сіярто.

Раніше Петер Сіярто неодноразово заявляв, що Угорщина незадоволена ситуацією із правами етнічних угорців в Україні, і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень України.