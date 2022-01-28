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Факти / Україна / Політика

МЗС України розкритикувало слова угорського міністра про утиски прав нацменшин

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Петер Сійярто

Міністерство закордонних справ України назвало надуманими та заполітизованими твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

– Навпаки, в нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот. Жодних загроз для їхньої національної самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічне і національне розмаїття українського суспільства, – йдеться у коментарі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадують, що українська влада демонструє максимальну відкритість у питанні національних спільнот. У лютому 2021 року було створено спільну з Угорщиною робочу групу з питань освіти.

– Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії, – йдеться у заяві МЗС.

Причиною такої реакції українського МЗС стала заява угорського міністра в інтерв’ю виданню Magyar Nemzet.

Петер Сіярто нагадав, що раніше президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єром Віктором Орбаном дуже позитивно змалював двосторонні відносини між країнами, а потім вніс до Верховної Ради законопроєкт, який говорить, що подвійне громадянство не дає права на державну посаду.

– Це означає, що він хоче майже повністю виключити угорців із участі у громадському житті через приналежність до національної меншини, – сказав Сіярто.

Раніше Петер Сіярто неодноразово заявляв, що Угорщина незадоволена ситуацією із правами етнічних угорців в Україні, і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень України.

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