Отримав кредит довіри: у Слузі народу підтвердили затримання нардепа за хабар

Народний депутат партії Слуга народу Сергій Кузьміних справді причетний до отримання хабара у розмірі 558 тисяч грн.

Відповідну інформацію підтвердив голова фракції Давид Арахамія, розповіла речник політсили Юлія Палійчук.

– Для нас ця новина стала шоком, тому що Сергій Кузьміних – волонтер, брат легендарного комбата кіборгів Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, який гідно пройшов полон та після нього зміг повернутись на службу. Тому Сергій Кузьміних отримав від команди величезний кредит довіри, – заявив Арахамія, за словами Полійчук.

Вона також зазначила, що у разі, якщо депутат справді вчинив злочин, то він має понести відповідальність згідно з чинним законодавством.

Полійчук сказала, що Слуга народу не має наміру прикривати своїх членів політичними гаслами, на відміну від “деяких політиків”, які мають на руках підозру у держзраді. При цьому вона не уточнила, про кого саме йдеться.

За її словами, ніхто не є вищим за закон, навіть якщо раніше та чи інша людина мала заслуги перед країною.

У партії вітали дії антикорупційної інфраструктури країни щодо виявлення корупціонерів. Як зазначили у Слузі народу, завданням політсили у перші робочі тижні було зробити її незалежною.

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Нагадаємо, нардепа Кузьміних затримали слідчі НАБУ під час одержання ним хабара у розмірі 558 тис. грн.

За версією слідства, народний обранець отримав гроші за сприяння у укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею Житомирської області.

Кузьміних очолює підкомітет з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету зі здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.