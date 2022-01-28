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Факти / Україна / Політика

У нас немає непорозумінь із Байденом – Зеленський

Валентина Летяк редакторка стрічки
У нас немає непорозумінь із Байденом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що він не має розбіжностей з американським колегою Джо Байденом.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, коментуючи повідомлення про те, що під час вчорашньої розмови з президентом США нібито виникли деякі розбіжності.

– Коли кажуть, що ми маємо непорозуміння, то у нас немає непорозумінь із президентом США. Я просто глибоко розумію, що відбувається у моїй державі, як він глибоко розуміє, що відбувається у США, – сказав Зеленський.

Йдеться про інформацію СNN, яке повідомило з посиланням на джерело, що нібито під час телефонної розмови Байдена і Зеленського 27 січня між лідерами виникли розбіжності з приводу оцінок рівня ризику вторгнення Росії в Україну.

Згодом представниця Ради небезпеки США Емілі Хорн спростувала цю інформацію, а потім і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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