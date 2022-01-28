Зеленський до ФРН: Якби біля ваших кордонів були війська РФ, ви б робили з ними ПП-2?

Президент України Володимир Зеленський прокоментував позицію Німеччини щодо Північного потоку-2 та відмови цієї країни постачати Україні зброю на тлі загрози повномасштабного вторгнення з боку РФ. Про це президент заявив під час пресконференції 28 січня для іноземних ЗМІ.

— Я вважаю, що свого часу Німеччина підтримувала Україну: втілення реформ, початок Нормандського формату, канцлер Ангела Меркель зробила важливі кроки для врегулювання цього процесу. Я вважаю, що від Німеччини багато що залежить – це консолідація в Альянсі щодо підтримки України, майбутнього членства України в ЄС. Ми очікуємо, що ви (Німеччина, – Ред.) нам допоможете у таких напрямках, – сказав Зеленський.

За його словами, під час переговорів з колишнім канцлером ФРН Ангелою Меркель він сказав, що розуміє позицію Берліна щодо російського газопроводу, а також не бажає Німеччині опинитися у подібній з Україною ситуації.

— Дуже важливо давати та допомагати, коли це потрібно. Це серйозний сигнал. Я не бажаю Німеччині, щоб ви відчували подібне на кордонах своєї держави, що зараз відчуваємо ми. Я колись сказав Меркель про Північний потік-2: Я розумію, що це бізнес та довгий процес. Якби у вас на кордоні були війська цієї держави, ви б з ними робили ПП-2? Мені просто цікаво. Де ця контрактна лінія бізнесу і реальності?

28 січня офіційний представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що в уряді цієї країни виключили можливість постачання в Україну летальної зброї. Причиною назвали власну позицію, що ФРН не експортує озброєння у кризові регіони.