Зеленський запропонував РФ підтвердити свої заяви про ненапад на ділі

Президент України Володимир Зеленський очікує від РФ дій щодо деескалації ситуації поблизу кордонів з Україною на підтвердження заяв про небажання агресії проти України.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з іноземними ЗМІ сьогодні, 28 січня, у Києві.

— Якщо Росія сьогодні комунікує, що вона за мінські домовленості і що вона не збирається нападати на Україну, і вона про це відверто говорить з різних засобів масової інформації від різних політичних діячів своєї держави, то вона точно може принаймні показати кроки, які підтверджують ці слова, – сказав Зеленський.

Президент також відреагував на проведення частих військових навчань РФ на кордоні з Україною.

— Які навчання? Вони ж усе вміють, вони ж кажуть, що у них потужна армія – навіщо зараз навчання саме тут? Чому на цій території? Чому на цих межах? Ви ж розумієте, що це ризики, що всі реагують, це справді небезпечно… Може бути будь-яка провокація. Велике скупчення військ – просто великі ризики, – наголосив президент.

Зеленський застеріг російську сторону від залякування українців, наголосивши на безперспективності та закликав РФ до діалогу.

— Навіщо ти це робиш? Залякуєш? Що за мазохізм? У чому задоволення від цього? Що хтось боїться? Ми не боїмося. Але ж живуть люди, звичайні люди, старі люди, у своїх будинках живуть, вони не військові. Навіщо це? У чому сенс? Зростають покоління, які це все пам’ятатимуть і не забудуть. Тому конкретика, предметні речі. У вас є запитання? Давайте сідати і розмовляти, – резюмував Зеленський.

За словами президента, рівень ескалації на кордоні України з Росією не є більшим, ніж він був на початку 2021 року. Він зазначив, що на початку 2021 року, коли йшлося про військові навчання РФ було велике скупчення.

Західні партнери України закликали Росію відвести війська. Зеленський додав, що вважає нинішню ситуацію більш напруженою, ніж вона була на піку російських навчань.