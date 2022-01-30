Попри заклик американського Державного департаменту до своїх дипломатів залишити Україну через загрозу російського вторгнення, більшість співробітників посольства залишились працювати у Києві.

Про це в інтерв’ю Фактам тижня розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

– Ми фактично дали дипломатам можливість поїхати за бажанням. Але більшість з них не захотіли скористатись цією пропозицією, абсолютна більшість залишається тут, – сказала очільниця американського посольства в Україні.

24 січня Держдеп США звернувся до дипломатів свого посольства у Києві із закликом скоротити штат через загрози з боку Росії. Рекомендація також стосувалася родин американських дипломатів. Таке рішення у Вашингтоні пояснили “міркуваннями обережності”.

Вже 26 січня посольство США закликало американців виїжджати з України через загрозу нападу Росії.

Згодом аналогічні плани озвучили Австралія, Велика Британія та Канада.

Своєю чергою голова дипломатії ЄС заявив, що Європейський Союз не збирається проводити евакуацію дипломатів та їхніх сімей з України на тлі загрози російських військових дій.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що ситуація в Україні є контрольованою, тому жодних підстав для паніки немає.

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів та іноземні ЗМІ не нагнітати паніку щодо війни України з РФ, оскільки це шкодить економіці нашої держави.

Джерело: Факти тижня