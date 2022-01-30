Президенту Росії Володимиру Путіну не варто витрачати мільйони на війну, а слід зосередитись своїй країні.

Про це в інтерв’ю заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністра запитали, що б він сказав Володимиру Путіну при особистій зустрічі.

– Займайтеся своїми справами, подбайте про власне населення, – відповів глава МЗС України.

Дмитро Кулеба додав, що президент РФ міг би перестати витрачати мільйони на війни, кібератаки і створення військових загроз для інших країн, а замість цього може сконцентруватись на розвитку і майбутньому власної країни. За цих умов Російська Федерація була б зовсім іншою.

– Це була б куди краща країна для життя, а ми мали куди менше головного болю, – сказав український міністр.

Він додав, що сьогодні Україна та західні партнери працюють над запобіганням найгіршого варіанта розвитку подій.

Що передувало

Наприкінці 2021 року Росія передала Сполученим Штатам та НАТО пропозиції щодо “гарантій безпеки”. У Москві хочуть отримати гарантії, що Україна ніколи не стане членом Північноатлантичного Альянсу.

Зокрема, Кремль вимагає повернути кордони розширення НАТО до стану 1997 року, а також відмовитись від військової діяльності в країнах Східної Європи.

Своєю чергою, очільник Держдепу США Ентоні Блінкен, говорячи про російські пропозиції, заявив, що проблема РФ полягає не в НАТО. А генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що російська агресія навпаки провокує нарощування сил Альянсу на території Європи.

Вже 26 січня США та НАТО передали Росії відповіді на її пропозиції щодо так званих гарантій безпеки. Незабаром після цього американський держсекретар та генсекретар НАТО провели пресконференції, під час яких прокоментували свою позицію та зазначили, що текст відповідей у ​​вільному доступі публікувати не будуть.