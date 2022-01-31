На Полтавщині затримали голову фракції Довіра в облраді та його брата за вимагання

Голову фракції Довіра в Полтавській облраді та його брата, депутата Миргородської райради, затримали за підозрою у вимаганні.

За даними слідства, двоє депутатів, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали у жительки Полтавщини понад $39 тис. Вона начебто придбала викрадене зерно у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.

З сайту Полтавської облради відомо, що головою фракції Довіра є Олег Діденко, а його брат – Ігор Діденко – працює у Миргородській райраді, він також є членом зазначеної політсили.

– Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм $39 тис. як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання, – написала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Вона додала, що наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки.

Нагадаємо, ввечері 28 січня слідчі НАБУ провели затримання народного депутата Сергія Кузьміних. Його спіймали на гарячому під час отримання хабаря у розмірі 558 тис. грн.

Джерело: Ірина Венедіктова, Офіс Генпрокурора

Фото: Довіра Полтавщина