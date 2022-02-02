Особливий статус Донбасу не передбачатиме можливість права вето, завдяки чому цей регіон міг би блокувати рішення влади України.
Як заявив в інтерв’ю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, подібні опції хоче нав’язати Російська Федерація, тому цього не буде.
– Жоден регіон України не отримає права вето на ухвалення рішень, що стосуються всієї країни. Це висічено у камені! Таким чином, не буде ні особливого статусу, як це уявляє Росія, ні права вето, – сказав він.
Міністр заявив, що Україна проводить глибоку реформу децентралізації та готова працювати над виконанням Мінських угод.
– Але Мінські угоди розпочинаються з питань безпеки. Політична частина там написана лише на другому місці. Тому насамперед усі мають зосередитись на питаннях безпеки, – сказав Дмитро Кулеба.
Раніше Олексій Резніков, перебуваючи на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заявив, що процес реінтеграції Донбасу в Україну займе не менше 25 років.
Джерело: Rzeczpospolita