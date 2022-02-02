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Факти / Україна / Політика

Це умови Росії: Кулеба заявив, що особливий статус для Донбасу виключає право вето

Ілля Нежигай редактор стрічки
Дмитро Кулеба

Особливий статус Донбасу не передбачатиме можливість права вето, завдяки чому цей регіон міг би блокувати рішення влади України.

Як заявив в інтерв’ю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, подібні опції хоче нав’язати Російська Федерація, тому цього не буде.

– Жоден регіон України не отримає права вето на ухвалення рішень, що стосуються всієї країни. Це висічено у камені! Таким чином, не буде ні особливого статусу, як це уявляє Росія, ні права вето, – сказав він.

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Міністр заявив, що Україна проводить глибоку реформу децентралізації та готова працювати над виконанням Мінських угод.

– Але Мінські угоди розпочинаються з питань безпеки. Політична частина там написана лише на другому місці. Тому насамперед усі мають зосередитись на питаннях безпеки, – сказав Дмитро Кулеба.

Раніше Олексій Резніков, перебуваючи на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заявив, що процес реінтеграції Донбасу в Україну займе не менше 25 років.

Джерело: Rzeczpospolita

Фото: УНІАН

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