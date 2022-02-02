Особливий статус Донбасу не передбачатиме можливість права вето, завдяки чому цей регіон міг би блокувати рішення влади України.

Як заявив в інтерв’ю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, подібні опції хоче нав’язати Російська Федерація, тому цього не буде.

– Жоден регіон України не отримає права вето на ухвалення рішень, що стосуються всієї країни. Це висічено у камені! Таким чином, не буде ні особливого статусу, як це уявляє Росія, ні права вето, – сказав він.

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Міністр заявив, що Україна проводить глибоку реформу децентралізації та готова працювати над виконанням Мінських угод.

– Але Мінські угоди розпочинаються з питань безпеки. Політична частина там написана лише на другому місці. Тому насамперед усі мають зосередитись на питаннях безпеки, – сказав Дмитро Кулеба.

Раніше Олексій Резніков, перебуваючи на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заявив, що процес реінтеграції Донбасу в Україну займе не менше 25 років.

Джерело: Rzeczpospolita