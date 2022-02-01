Російський газопровід Північний потік-2 у разі запуску стане зброєю в руках Кремля для шантажу Європи.

Про це заявив сьогодні в Києві прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільному брифінгу з головою Кабінету міністрів України Денисом Шмигалем.

Очільник польського уряду зазначив, що Росія використовує різні гібридні методи атаки, зокрема й у енергетичній сфері.

– Геополітичною загрозою є Північний потік-2. Це потужна загроза для всієї Європи. У зв’язку з цим ми спільно апелюємо до Німеччини, щоб вони не запускали цей газогін, оскільки він стане елементом шантажу Європи з боку Росії… Започатковуючи діяльність Північного потоку-2, Берлін передає зброю в руки Путіна, якою той потім може шантажувати Європу, – попередив Моравецький.

У цьому контексті він згадав і про негативний вплив запуску газопроводу на Україну. Моравецький звернувся до Німеччини та наголосив, що не можна, з одного боку, підтримувати Україну, а з іншого – запускати Північний потік-2.

– Дорогі наші німецькі партнери, не можна однією рукою показувати солідарність з Україною, а другою – підписувати сертифікаційні документи щодо Північного потоку-2. Це не личить! – заявив прем’єр Польщі.

Денис Шмигаль, своєю чергою, закликав цивілізований світ, зокрема й Німеччину, не допустити використання газопроводу проти України та країн Європи.

У листопаді минулого року німецький регулятор призупинив сертифікацію компанії Nord Stream 2 AG (оператора газопроводу). Це сталося через те, що Nord Stream 2 AG має швейцарську реєстрацію, а в Берліні хочуть бачити німецьку юридичну особу в ролі оператора.

Нещодавно з’явилася інформація, що російський Газпром створив таку дочірню компанію в Німеччині для сертифікації газопроводу.

У процедурі сертифікації зможуть взяти участь дві українські компанії (НАК Нафтогаз України та Оператор ГТС України).