Найближчим часом відбудеться зустріч у нормандському форматі – Зеленський

Україна активно працює над тим, щоб найближчим часом узгодити дату наступної зустрічі радників лідерів країн нормандської четвірки у Берліні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відкриття сьомої сесії Верховної Ради.

Глава держави зазначив, що розблокувати нормандський формат вдалося завдяки підтримці закордонних партнерів.

– Вперше з 2019 року всі чотири сторони узгодили загальну підсумкову заяву, – сказав Зеленський, додавши, що, крім єдності з партнерами, Україні потрібна єдність усередині країни.

26 січня у Парижі відбулася зустріч радників глав нормандського формату. Зокрема, вони обговорили розбіжності у трактуванні Мінських угод та дійшли згоди, що від них не може залежати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, та погодили спільне комюніке – перший документ, про який вдалося домовитись із 2019 року.

Радники домовилися зустрітися в Берліні за два тижні, тобто орієнтовно 9 лютого.