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Щоб Україну поважали, маємо розраховувати лише на себе – Зеленський

Валентина Летяк редакторка стрічки
Щоб Україну поважали, маємо розраховувати лише на себе – Зеленський

Україна має багато друзів, але ніхто замість нас не побудує її, не збереже і не захистить, тому ми маємо розраховувати передусім на власні сили.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 1 лютого під час виступу на відкритті сьомої сесії Верховної Ради.

– В усьому завжди ми маємо сподіватись передусім на власні сили. У нашої батьківщини є багато друзів, ми їм вдячні за це, але у друзів є своя батьківщина. Тому ніхто замість нас не побудує Україну, не захистить, не збереже і не підніме вгору. Ми маємо розраховувати тільки на себе, – наголосив глава держави.

Тому він закликав українців поважати, любити і цінувати себе, не прагнучи комусь сподобатись, а думати про те, “що про нас скажуть наші нащадки, а не чиїсь політики”.

Зеленський сьогодні у парламенті підписав указ про зміцнення обороноздатності України.

Документом передбачено збільшення зарплат військових, розробку концепції забезпечення їх житлом, збільшення протягом трьох років чисельності ЗСУ на 100 тис. осіб та перехід України на професійну армію.

Фото: Офіс президента

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