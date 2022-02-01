У вівторок, 1 лютого, відкриється сьома сесія Верховної Ради дев’ятого скликання та відбудеться пленарне засідання, а з 2 лютого і наступні два тижні через різке зростання захворюваності на Covid-19 серед нардепів вони працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських групах та фракціях.

У перший день сесії парламент розгляне низку законопроєктів. Передусім народні обранці затвердять порядок денний нової сесії.

Планується включення до порядку денного внесення змін до закону Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо тимчасового незастосування фінансових санкцій та встановлення понижених розмірів фінансових санкцій для платників єдиного податку.

Нардепи мають створити кілька тимчасових слідчих комісій Верховної Ради:

щодо розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму;

щодо розслідування фактів корупції на держпідприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України;

розслідування фактів корупції та можливої іншої протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у місті Києві під час реалізації інфраструктурних проектів та соціально-економічних програм, у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності;

з питань розслідування можливих протиправних діянь посадових осіб Держагентства резерву України та державних підприємств, що належать до сфери його управління;

розслідування можливих фактів незаконного та неефективного проведення органами державної влади, органами місцевого самоврядування заходів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції земельних відносин (земельної децентралізації);

з питань розслідування вбивства судді Автозаводського районного суду Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка та міського голови Кременчука Олега Бабаєва.

Також у порядку денному кілька питань щодо ратифікації міжнародних угод та перейменування населених пунктів у Черкаській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях.