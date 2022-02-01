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Факти / Україна / Політика

Зеленський і Джонсон обговорили комплекс заходів щодо стримування Росії

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Зеленський і Джонсон обговорили комплекс заходів щодо стримування Росії

Президент України Володимир Зеленський та премєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили комплекс заходів щодо стримування Росії.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу, подякувавши Великій Британії.

– Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації. Тут моя думка відома: слово стримування доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краща, ніж реанімація. Це доводить і недавнє рішення британського уряду про розробку закону, який посилить і розширить санкції за агресію проти України, – зазначив він.

31 січня міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс повідомила, що уряд протягом цього тижня презентує законопроєкт, який дасть змогу у разі необхідності запровадити жорсткі санкції проти Росії.

Йдеться про документ, який передбачає застосування економічних санкцій проти російський банків, енергетичних компаній та наближених до Кремля олігархів у відповідь на вторгнення в Україну.

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