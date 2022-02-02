Арахамія ініціював позачергове засідання Верховної Ради

Народний депутат України та очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук. На засіданні заслухають міністра внутрішніх справ, генерального прокурора та очільника ДБР щодо справ народних депутатів.

– Ніхто з них (нардепів, – Ред.) не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх, – переконаний він.

Арахамія зазначив, що останнім часом у правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ низки народних депутатів. Серед них – Олександр Трухін, Сергій Кузьміних, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Петро Порошенко, Віктор Медведчук, Олександр Юрченко та Ярослав Дубневич.

– Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки, – наголосив очільник фракції.

ДТП за участі Трухіна

Народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії Слуга народу. Його повноваження як очільника Полтавської обласної організації партії також припиняються.

Напередодні у мережі з’явилося скандальне відео за участі Олександра Трухіна після ДТП, яка сталася наприкінці серпня 2021 року в Києві.

На ньому нардеп намагається домовитись з правоохоронцем про уникнення відповідальності. Він звернувся до поліцейського з проханням відійти до лісу, щоб поговорити з очільником МВС Денисом Монастирським.