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Факти / Україна / Політика

Арахамія ініціював позачергове засідання Верховної Ради

Юля Захарченко редакторка стрічки
Давид Арахамія

Народний депутат України та очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук. На засіданні заслухають міністра внутрішніх справ, генерального прокурора та очільника ДБР щодо справ народних депутатів.

– Ніхто з них (нардепів, – Ред.) не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх, – переконаний він.

Арахамія зазначив, що останнім часом у правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ низки народних депутатів. Серед них – Олександр Трухін, Сергій Кузьміних, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Петро Порошенко, Віктор Медведчук, Олександр Юрченко та Ярослав Дубневич.

– Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки, – наголосив очільник фракції.

ДТП за участі Трухіна

Народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії Слуга народу. Його повноваження як очільника Полтавської обласної організації партії також припиняються.

Напередодні у мережі з’явилося скандальне відео за участі Олександра Трухіна після ДТП, яка сталася наприкінці серпня 2021 року в Києві.

На ньому нардеп намагається домовитись з правоохоронцем про уникнення відповідальності. Він звернувся до поліцейського з проханням відійти до лісу, щоб поговорити з очільником МВС Денисом Монастирським.

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Фото: УНІАН

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