ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна набула широкого розголосу ще влітку 2021 року. Тоді нардеп, не дотримавшись дистанції, в’їхав у авто, що рухалося попереду.

Через зіткнення постраждав ще третій автомобіль. Внаслідок аварії дістали травми шестеро осіб, серед них – двоє дітей.

Але розголосу ця ДТП набула після інформації про те, що у низці видань, які написали про ДТП з депутатом Трухіним, публікації зникли. Сам нардеп заявляв, що ані він, ані люди з його оточення не вимагали від ЗМІ видалити новини зі згадкою про нього.

Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 ККУ), а матеріали про аварію отримало Державне бюро розслідувань. Після цього про цю справу і не згадували.

Але 1 лютого журналісти Української правди оприлюднили результати розслідування, матеріали якого свідчать про те, що після ДТП Трухін намагався уникнути відповідальності, домовившись з поліцейськими.

Що потрібно знати про новий виток у справі про ДТП за участі Трухіна та як на оприлюднені матеріали відреагували у фракції Слуга народу, членом якої був нардеп, – читайте у матеріалі.

Спроба домовитися

На опублікованому відео з нагрудної камери поліцейського видно, як депутат Трухін намагається домовитися з правоохоронцем і уникнути відповідальності за участь в аварії.

Він просив у поліцейського, щоб той дозволив йому відійти в ліс, щоб поговорити з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Також на відео видно, як Олександр Трухін натякав поліцейському, що він може віддячити, якщо його відпустять. Але правоохоронець намагався пояснити народному обранцю, що подібні домовленості несуть за собою кримінальну відповідальність.

Також правоохоронці пояснили Трухіну, що той не зможе нікуди піти, поки не прибуде слідчо-оперативна група. Крім того, вони нагадали, що за подібні спроби домовитися загрожує кримінальна відповідальність.

Кримінальне провадження за фактом пропозиції дати хабар розслідуватиме Національне антикорупційне бюро.

Реакція МВС і ДБР

Оскільки у відео був згаданий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, то у відомстві відразу відреагували на нові матеріали у справі про ДТП Трухіна.

У МВС заявили, що всі намагання представляти суть справи так, ніби народний депутат про щось намагався домовитись із міністром, не відповідають дійсності.

– Кримінальні провадження, в яких може фігурувати нардеп у якості підозрюваного, належать до підслідності ДБР. Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що Трухін про щось намагався домовитись із міністром внутрішніх справ, не відповідають дійсності, – йдеться у заяві.

Водночас у Державному бюро розслідувань повідомили, що у слідства не було цих матеріалів у справі. У відомстві пояснили, що співробітник поліції, відео з камери якого оприлюднили, не надав інформації, яку повідомив журналістам.

Але у ДБР запевнили, що відео буде витребувано у законному порядку. Його дослідять, а діям, зафіксованим на ньому, нададуть юридичну оцінку.

Що кажуть у Слузі народу

Відразу після оприлюднення нових матеріалів у справі голова депутатської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що йому соромно за поведінку свого однопартійця Олександра Трухіна.

– Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії Слуга народу. Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, – зазначив він.

2 лютого Трухіна виключили з партії Слуга народу. Відповідне рішення ухвалила голова політсили Олена Шуляк. Також він більше не є головою Полтавської обласної організації партії.

Також фракція Слуга народу почала збирати підписи про скликання позачергового засідання парламенту. Його ініціював Давид Арахамія.

Він пропонує заслухати на засіданні міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та голову Держбюро розслідувань Олексія Сухачова щодо справ, у яких фігурують депутати з різних політичних сил.

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Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський також відреагував на розголос щодо ДТП за участі Трухіна. Він заявив, що підтримує рішення Слуги народу виключити нардепа з партії.

Президент нагадав, що і нардепи, і чиновники, і будь-які інші люди мають бути рівними перед законом.