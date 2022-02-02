Голос президента Зеленського переважає міжнародний шум навколо ситуації в Україні, – ЗМІ

На кордоні – війська, з боку РФ можлива ескалація, на кону – незалежність та територіальна цілісність країни, а з усіх боків лунають суперечливі заяви.

Президент України Володимир Зеленський при цьому зберігає самовладання та голос розуму.

Про це у своїй колонці для LAT пише американський колумніст Джон Голдберг.

– Президенту України Володимиру Зеленському можна лише поспівчувати. Кинджал Володимира Путіна спрямований у серце України. Протягом кількох місяців він мобілізував війська вздовж українського кордону. Нещодавнє розгортання військ на майже незахищеному кордоні України з Білоруссю підвищує ймовірність завдання блискавичного удару по Києву. Зеленський має всі підстави втратити холоднокровність. І все ж таки він, здається, єдиний гравець у цій кризі, який стежить за м’ячем, – вважає Голдберг.

Він констатує, що попри складність ситуації, Зеленському вдається реагувати на заяви лідерів країн, які не завжди вибіркові та стримані у своїх оцінках та коментарях.

Так, у відповідь на слова президента Байдена про незначне вторгнення в Україну, яке, ймовірно, викличе більш стриману реакцію з боку Америки та НАТО, Зеленський написав у Твіттері: “Ми хочемо нагадати великим державам, що не буває дрібних вторгнень та малих націй. Так само як не буває дрібних жертв і мало горя від втрати близьких”.

А після цього він звернув увагу західних країн, зокрема США, на розпалювання паніки розмовами про те, що руйнівна війна зараз неминуча.

– Ці сигнали виходили навіть від шанованих світових лідерів, які говорять відкрито та недипломатичною мовою. Вони просто кажуть: “Завтра буде війна”. Це паніка, – цитує Зеленського Голдберг.

І на тлі заяв міжнародних лідерів з Росії надходять висловлювання про те, що вони не мають наміру розв’язувати війну. І нібито це США нагнітають та провокують ескалацію ситуації в Україні.

Водночас Росія зосередила техніку та війська на кордоні з Україною.

У цій ситуації, на думку автора, Зеленський слушно стверджує, що США вже мали запровадити санкції проти Росії. Так Штати показали б, що вже сама загроза війни від Путіна неприйнятна, і дали йому зрозуміти, наскільки погані можуть бути справи у разі продовження агресії.