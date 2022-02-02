Скандальне відео з нардепом Олексадром Трухіним, де він намагається домовитися з патрульним про уникнення відповідальності за ДТП 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві, стало приводом для відкриття щодо нього ще одного провадження.

Йдеться про за ч. 1 ст. 369 ККУ – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У разі доведення провини Трухіну загрожує штраф (від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Провадження щодо пропозиції хабара поліцейському розслідуватимуть детективи Національного антикорупційного бюро, повідомили в Офісі генпрокурора.

Вранці 2 лютого генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що доручила зареєструвати кримінальне провадження за фактами, що відкрилися після оприлюднення відео з нагрудної камери поліцейського одразу після ДТП за участю Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві.

На ньому політик намагається домовитись з правоохоронцем про уникнення відповідальності.