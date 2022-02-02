Україна та Нідерланди узгодили дії задля стримування агресії РФ

Нідерланди підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також засуджують агресію Росії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Вопке Хукстра на переговорах у Києві з українським колегою Дмитром Кулебою.

Глава українського МЗС поінформував співрозмовника щодо агресивних дій Росії, які загрожують Україні, НАТО та ЄС, наголосив на важливості постачанням зброї для зміцнення її обороноздатності.

Сторони також обговорили співпрацю в рамках Кримської платформи, в галузях кібербезпеки та протидії російській дезінформації, особливу увагу приділили встановленню справедливості у розслідуванні катастрофи МН17 та притягнення винних до відповідальності.

Кулеба та Хукстра окремо зупинилися на процесі подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України, торгівлі та інвестиціях, а також домовилися про проведення регулярних політичних консультацій.

В Україні 2 лютого також перебуває з робочим візитом прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте. Він провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.

У спільній заяві Рютте підтвердив підтримку територіальної цілісності України перед лицем агресії Росії та нарощування її військ поблизу українських державних кордонів.