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Нардепа Кузьміних викликають у НАБУ для вручення підозри

Валентина Летяк редакторка стрічки
Сергій Кузьміних

Народний депутат від Слуги народу Сергій Кузьміних, якого 28 січня викрили на хабарі у розмірі 558 тис. грн, у понеділок, 7 лютого, має з’явитися до Національного антикорупційного бюро.

У повістці йдеться про те, що Кузьміних, який зараз проживає у Житомирі, повинен прибути 7 лютого о 10.00 до НАБУ для вручення письмового повідомлення про підозру та участі у допиті як підозрюваний у кримінальному провадженні.

Повістка Кузьміних

Фото: НАБУ

Слідчі НАБУ ввечері 28 січня затримали народного депутата Сергія Кузьміних під час отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.

Ці кошти політик зажадав за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Напередодні НАБУ оприлюднило відео з фрагментами розмов нардепа, його довіреної особи та представника компанії.

2 лютого Кузьміних звернувся із листом до голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, в якому попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції із можливістю повернення.

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Фото: Сергій Кузьміних

Джерело: НАБУ

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