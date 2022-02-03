Сергія Кузьміних НАБУ оголосило в розшук

Народного депутата від Слуги народу Сергія Кузьміних, якого підозрюють у хабарництві, 3 лютого НАБУ оголосило у розшук. Причина – систематична неявка підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання. Політик переховується від детективів Бюро.

Нардепа викрили на отриманні хабара у розмірі 558 тис. грн 28 січня, а 31 січня генпрокурор підписав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ.

Підозру скерували за місцем роботи Кузьміних, тобто до Верховної Ради, та за відомими місцями проживання і реєстрації підозрюваного.

Незважаючи на те, що нардепу належним чином повідомили заздалегідь про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, повістки про виклик народний обранець проігнорував, кажуть в НАБУ.

31 січня адвокат Кузьміних повідомив слідчим телефоном, що його підзахисний перебуває у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде.

– Однак і сам нардеп, і його захисник відмовляються повідомити слідство про заклад охорони здоров’я, в якому начебто перебуває підозрюваний. Дії підозрюваного щодо ухилення від явки та неповідомлення про місце свого знаходження носять характер переховування від органів досудового розслідування, тому є безумовною підставою для оголошення його у розшук, – йдеться у заяві Бюро.

Сьогодні НАБУ опублікувало нову повістку Сергію Кузьміних, згідно з якою нардеп має 7 лютого о 10.00 з’явитися для вручення письмового повідомлення про підозру.

На цей день також заплановано його допит як підозрюваного у кримінальному провадженні.

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Фото: Сергій Кузьміних