Кулеба: Цей раунд РФ програла – стратегія залякування не працює

Попри погрози Кремля Україна сьогодні міцно стоїть на ногах та впевнено розвивається, а міжнародні партнери вірять в неї. Про це заявив на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки тижня дипломатичних візитів до України лідерів держав.

– Тобто стратегія залякування з боку Москви не діє. Цей раунд Росія програла. Ризики залишаються, і ми справді продовжуємо готуватися до будь-якого сценарію подій, але цей раунд РФ програла. Ми продовжимо посилюватися, ставати міцнішими, – наголосив дипломат.

Кулеба повідомив, що 3 лютого взяв участь у міністерському засіданні бухарестської дев’ятки – об’єднання країн східного флангу НАТО, і Україна вперше взяла в ньому участь.

– За його підсумками є розуміння, що низка країн готують рішення про надання додаткової допомоги Україні, – наголосив міністр.

На наступний тиждень Кулеба також анонсував низку дипломатичних контактів, нові візити з дружніх європейських країн, контакти президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра та керівника Офісу президента.

За його словами, міжнародні візити – один із методів стримування російської агресії.

4 лютого Україну відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Під час свого візиту до Києва він знову запропонував свою державу як майданчик для переговорів між Україною та Росією для врегулювання збройного конфлікту.

Ердоган наголосив, що Туреччина готова робити все можливе для завершення російсько-українського конфлікту.