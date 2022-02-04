Рада може зібратися на позачергове засідання 14 лютого

Верховна Рада у понеділок, 14 лютого, може зібратися на позачергове засідання, повідомила у соцмережі народна депутатка від Слуги народу Юлія Гришина.

За її словами, перелік законопроєктів, що готуються до розгляду, ще у роботі.

– Цього ж дня традиційно зберемося на фракцію перед сесійним тижнем, – уточнила Гришина.

Днями фракція партії Слуга народу розпочала збір підписів для скликання позачергового засідання парламенту.

Його ініціює голова фракції Давид Арахамія, щоб заслухати силовиків у справах, у яких фігурують депутати з різних політичних сил, зокрема й тих, за якими кримінальні провадження ведуться з 2012 року.

За його словами, останнім часом накопичилося багато питань у справах кількох народних депутатів. Серед них – Олександр Трухін, Сергій Кузьміних, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Петро Порошенко, Віктор Медведчук, Олександр Юрченко та Ярослав Дубневич.

Щоб засідання відбулося, необхідно зібрати щонайменше 150 голосів.