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Факти / Україна / Політика

США й Україна хочуть схилити Росію до дипломатії: про що говорили Блінкен і Кулеба

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Державний секретар Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою обговорили нарощування російських військ та техніки поблизу кордонів України.

Про це повідомляє прессекретар Держдепу Нед Прайс.

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили кроки, які могли б зробити США та Україна, щоб спонукати Росію до дипломатичного рішення щодо забезпечення безпеки та стабільності.

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Ентоні Блінкен розповів голові українського МЗС про свою нещодавню зустріч із російськими колегами.

Також держсекретар від імені США висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, а також заявив про повну готовність США разом із союзниками та партнерами запровадити швидкі та серйозні заходи проти Росії, якщо вона зважиться на ескалацію.

Джерело: Держдеп США

Фото: Getty Images

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