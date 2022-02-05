Державний секретар Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою обговорили нарощування російських військ та техніки поблизу кордонів України.

Про це повідомляє прессекретар Держдепу Нед Прайс.

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили кроки, які могли б зробити США та Україна, щоб спонукати Росію до дипломатичного рішення щодо забезпечення безпеки та стабільності.

Ентоні Блінкен розповів голові українського МЗС про свою нещодавню зустріч із російськими колегами.

Також держсекретар від імені США висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, а також заявив про повну готовність США разом із союзниками та партнерами запровадити швидкі та серйозні заходи проти Росії, якщо вона зважиться на ескалацію.

Джерело: Держдеп США