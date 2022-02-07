Німеччина зробить все, щоб запобігти ескалації з боку РФ – глава МЗС

Німеччина підтримує незалежність та територіальну цілісність України, і цей візит є виразом солідарності у ситуації щодо можливої ескалації з боку РФ.

Про це заявила на брифінгу у Києві міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок за підсумками переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

– Ми зробимо все для того, щоб запобігти подальшій екскалації з боку Росії. Тому ми запланували низку жорских заходів щодо РФ. Ці санкції є безпрецедентними і скоординованими з усіма партнерами. Ми також готові понести високу економічну ціну, адже йдеться про безпеку України, – наголосила німецька дипломатка.

За її словами, Україна може розраховувати на Німеччину не лише у питанні агресії з боку з РФ, а й у боротьбі з пандемією, щодо транзиту газу, енергетичного партнерства та кіберзахисту.

Бербок повідомила, що до кінця лютого в Україну приїде кіберпосол, який проведе комплексні консультації, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій.

Окрім того, Німеччина готова надали Україні кредитні лінії та надати підтримку в реалізації реформ.

Водночас Німеччина й надалі відмовляється постачати зброю Україну на тлі загрози вторгнення Російської Федерації.

На думку офіційного Берліну, зброя може спровокувати подальшу ескалацію ситуації.

Німеччина вирішила надати Україні лише п’ять тисяч захисних шоломів.