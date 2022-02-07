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Німеччина зробить все, щоб запобігти ескалації з боку РФ – глава МЗС

Валентина Летяк редакторка стрічки
Німеччина зробить все, щоб запобігти ескалації з боку РФ – глава МЗС

Німеччина підтримує незалежність та територіальну цілісність України, і цей візит є виразом солідарності у ситуації щодо можливої ескалації з боку РФ.

Про це заявила на брифінгу у Києві міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок за підсумками переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

– Ми зробимо все для того, щоб запобігти подальшій екскалації з боку Росії. Тому ми запланували низку жорских заходів щодо РФ. Ці санкції є безпрецедентними і скоординованими з усіма партнерами. Ми також готові понести високу економічну ціну, адже йдеться про безпеку України, – наголосила німецька дипломатка.

За її словами, Україна може розраховувати на Німеччину не лише у питанні агресії з боку з РФ, а й у боротьбі з пандемією, щодо транзиту газу, енергетичного партнерства та кіберзахисту.

Бербок повідомила, що до кінця лютого в Україну приїде кіберпосол, який проведе комплексні консультації, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій.

Окрім того, Німеччина готова надали Україні кредитні лінії та надати підтримку в реалізації реформ.

Водночас Німеччина й надалі відмовляється постачати зброю Україну на тлі загрози вторгнення Російської Федерації.

На думку офіційного Берліну, зброя може спровокувати подальшу ескалацію ситуації.

Німеччина вирішила надати Україні лише п’ять тисяч захисних шоломів.

Фото: Getty Images

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