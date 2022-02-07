7 лютого народному депутату від Слуги народу Сергію Кузьміних оберуть запобіжний захід.

Судове засідання, під час якого розглянуть відповідне клопотання, відбудеться о 15.00, зазначають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Затримали нардепа за підозрою в отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди 7 лютого, а викрили на хабарі 28 січня.

За даними слідчих НАБУ, понад пів мільйона Кузьміних отримав за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

На підтвердження цього у відомстві оприлюднили фрагменти розмов нардепа, його довіреної особи та представника компанії.

3 лютого Сергія Кузьміних оголосили в розшук через систематичну неявку на виклики правоохоронних органів та переховування від детективів НАБУ.

7 лютого нардеп уточнив, що самостійно з’явився до НАБУ, після того, як з інтернету дізнався про розшук. Від слідства, за його словами, він не переховувався та не має наміру цього робити.

Депутат Верховної Ради України підтвердив, що є привід до суду щодо обрання запобіжного заходу, та запевнив, що “залюбки надасть відповіді слідчим та детективам на всі питання у справі”.

Джерело: САП

Фото: Сергій Кузьміних