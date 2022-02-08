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Факти / Україна / Політика

Для запровадження санкцій проти РФ достатньо паспортизації – Кулеба

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Станом на сьогодні є достатньо підстав для застосування санкцій проти Росії ще до можливого вторгнення.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Наша позиція щодо санкцій  дуже чітка. За останні роки Росія зробила достатньо для того, щоб проти неї вже були застосовані санкції. І найбільш яскравий приклад – це паспортизація, що стала зброєю в руках Російської Федерації, – зауважив Дмитро Кулеба.

За його словами, на цій підставі уже зараз РФ закидає сигнали про захист російських громадян на Донбасі.

– На жаль, серйозні санкції через паспортизацію не були застосовані, але, зокрема, і під час переговорів 7 лютого ми цю тему активно обговорювали.

Ми не можемо примусити Європейський Союз щось робити, але постійно наполягаємо на тому, що навіть зараз є достатньо підстав для застосування санкцій проти Росії, – сказав міністр МЗС.

18 січня під час зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

На його переконання, Москва таким чином прагне створити привід для ескалації під виглядом “захисту російських громадян”.

У вересні секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що на тимчасово окупованих українських територіях російські паспорти отримали до 740 тис. громадян України.

31 січня сенатор-демократ Роберт Менендес та сенатор-республіканець Джим Ріш заявили, що в Сенаті США допускають можливість запровадження деяких санкцій проти Росії ще до можливого вторгнення її військ в Україну.

Фото: Урядовий портал

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