Федоров повідомив, на яку кількість реєстрацій бізнесу онлайн розраховують за два роки

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прогнозує, що за рік-два в Україні 90% бізнесу реєструватиметься онлайн.

Про це очільник відомства повідомив 8 лютого під час Diia Summit 2022.

Станом на сьогодні онлайн реєструють майже 70% всіх бізнесів, які відкриваються в Україні.

– Послуга для ФОПів діяла й до 2019 року, але ми зробили повний реінженіринг, повністю переосмисливши цю послугу, тому що раніше онлайн відкривали тільки 5% бізнесу, – наголосив Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації нагадав, що, будуючи цифрову державу, влада мріяла про те, щоб реєстрацію можна було здійснити за годину.

– Реально тепер це можна зробити за сім хвилин, бо ми дуже швидко спростили цю послугу, – додав міністр.

Зареєструвати ФОП чи ТОВ можна на порталі Дія.

Фото: Мінцифри