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Іде в минуле пекло – Зеленський про зміну місця реєстрації

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Відтепер місце реєстрації в Україні можна змінити онлайн у кілька кліків.

Такою новиною президент України Володимир Зеленський поділився 8 лютого під час Diia Summit 2022.

– Сьогодні йде в минуле найпопулярніше – це зміна місця реєстрації. Або зміна прописки, як кажуть в народі. Або пекло, як кажуть ті, хто хоча б раз у житті змінював прописку, – сказав глава держави.

За словами Володимира Зеленського, відсьогодні в Україні не буде жодних обліків, кабінетів, паспортних столів, військкоматів та довжелезної черги.

– До речі, довідку А4, яку треба було носитти разом із ID-паспортом, також можна забути, – зазначив очільник країни.

Фото: Офіс президента

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