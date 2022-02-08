Зеленський призначив нового посла у Польщі: ім’я та деталі

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла у Польщі Андрія Дещицю та призначив замість нього Василя Зварича.

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті президента 8 лютого.

– Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці Польща, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше Василь Зварич обіймав посаду директора Другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.

До цього він тривалий час працював заступником директора департаменту інформполітики українського зовнішньополітичного відомства.

Також раніше Зварич обіймав посаду радника-посланника посольства України у Польщі.

Андрій Дещиця був послом України у Польщі з 2014 року.

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Фото: Василь Зварич